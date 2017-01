Monitoramento da RGE indica pouca chuva para janeiro e fevereiro

A manutenção do fenômeno Lã Niña durante os dois primeiros meses de 2017 indica que o bimestre será de pouca chuva e muito calor nas áreas de concessão da RGE e RGE Sul. Conforme o estudo do mensal encomendado pelo Centro de Operações Integrado (COI) da Rio Grande Energia, houve a consolidação do Lã Niña, que exerce influência no clima desde a última semana de novembro do ano passado. Entretanto, mesmo com a previsão de volumes de chuva reduzidos, não está afastada a possibilidade de temporais, uma característica do verão no hemisfério Sul.

A previsão para janeiro indica a alternância, a partir desta segunda-feira, 10 dias de sol e outros 15 com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de descargas atmosféricas. Apenas os dias 13 e 23 há previsão de temporais.

Conforme o monitoramento do COI a estabilidade no tempo se dá pela temperatura da superfície no Oceano Pacífico, que está 0,5 ºC mais fria do que a normal na área dos trópicos. já entre a costa do Uruguai, Argentina e Brasil as águas estão com a temperatura ligeiramente do que a normal. Esse cenário faz com que os ventos alísios (vento de Leste do Equador) soprem com mais força, caracterizando o Lã Niña.

Já em fevereiro, há previsão de temporais nos dias 9, 10, 11 e 12. Ainda, conforme o COI, em outros 16 dias do mês estão sujeitas pancadas de chuvas isoladas. No demais dias, a previsão é de tempo firme.

Com objetivo de manter a qualidade do fornecimento de energia aos seus clientes, a RGE estará mobilizada para atender às possíveis ocorrências e restabelecer o serviço o mais breve possível em caso de temporais em suas áreas de atuação.

Dicas de Segurança

Durante as tempestades com descargas atmosféricas (raios) os seguintes cuidados podem aumentar a sua segurança, segundo a RGE:

Não se aproxime e não toque nos cabos elétricos que podem ser rompidos pela queda de árvores e objetos, e avise imediatamente a RGE.

Evite tocar os aparelhos eletrodomésticos e retire os aparelhos eletrônicos das tomadas.

Afaste-se de janelas e portas metálicas.

Evite os banhos nos momentos de tempestades.

Nunca se abrigue debaixo de árvores. Sempre procure uma casa de alvenaria ou o interior de um veículo.

Em zonas rurais, não toque e se aproxime de cercas.

