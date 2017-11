Monja Coen autografa e palestra na 63ª Feira do Livro de Porto Alegre

Os princípios do budismo podem ajudar a prevenir ou mesmo vencer a depressão, doença que atinge milhares de pessoas no mundo? A Monja Coen acredita que sim. Uma das mais importantes e admiradas líderes budistas do Brasil acaba de lançar pela Bella Editora “O sofrimento é opcional – Como o zen budismo pode ajudar a lidar com a depressão”. Ela dará palestra ao público da 63ª Feira do Livro de Porto Alegre neste sábado, dia 11, às 16h30min, no Teatro Carlos Urbim. Após, às 17h30min, a Monja Coen autografará O sofrimento é opcional na Praça de Autógrafos.

A obra detalha como o budismo enxerga a depressão, doença que atrapalha no trabalho, na vida pessoal, gera impactos na economia, e como seus preceitos podem ajudar a vencê-la.

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), atualmente mais de 320 milhões de pessoas sofrem da doença, que até 2020 será a enfermidade mais incapacitante do mundo.

O livro tem prefácio do jornalista e budista Heródoto Barbeiro. Em cinco capítulos, Monja Coen escreve sobre Buda e a depressão, sobre “as quatro nobre verdades”, sobre como superar a depressão, sobre os oito aprendizados de uma grande pessoa e dá sugestões “Zen para viver bem”.

A Monja conta também como vivenciou a doença. “Quando me pediram para escrever O sofrimento é opcional pensei que fosse uma tarefa fácil. Entretanto, pouco conhecia sobre a depressão e tive de me debruçar sobre livros e escrever algo que pudesse ajudar todas as pessoas que procuram um caminho de libertação. Senti-me deprimida durante o processo. Seja qual for o seu caso – e o meu –, espero que as reflexões e os ensinamentos de Buda possam ajudar a superar amarras e libertar todos os seres”, diz.

E ela sabe do que fala, pois viveu intensamente: casou aos 14 anos, teve uma filha a seguir, foi jornalista, foi roadie de David Bowie e Alice Cooper, foi presa ao vender ácido no estrangeiro e até tentou suicídio – mas superou. Um dado importante, considerando que no Brasil 5,8% da população padece de depressão, que afeta 11,5 milhões de indivíduos. Segundo a OMS, o Brasil é o país com maior prevalência da doença da América Latina e o segundo com maior prevalência nas Américas, ficando somente atrás dos EUA, que tem 5,9% de depressivos.

O sofrimento é opcional

Conforme a Monja, não existe ninguém que, ao longo da vida, não tenha passado por alguma experiência de depressão, em algum nível. “Eu mesma já atravessei vários momentos difíceis E nem sempre soube que o que sentia e fazia era devido a um estado de depressão. Incomoda, perturba, dói. Mas sofrer é opcional”, conta, parafraseando o título do livro O sofrimento é opcional.

De acordo com ela, o Zen Budismo ensina a atravessar o oceano do nascimento, da doença, da velhice e da morte “no tranquilo barco da sabedoria perfeita”. “Pretendo apresentar em O sofrimento é opcional algumas possibilidades de travessia. Sugiro, em primeiro lugar, que deixemos de lado a rede de notícias macabras a que estamos expostos continuamente e que poluem o cérebro, abalam a mente e criam vícios – hábitos prejudiciais tanto à nossa maneira de pensar o mundo quanto de vê-lo e agir sobre ele”, sugere.

A autora

Nascida em São Paulo (SP), em 1947, Cláudia Dias Baptista de Souza, a monja Coen, é uma mulher ímpar. Mãe aos 17, trabalhou como repórter do Jornal da Tarde, abusou de drogas e álcool, tentou o suicídio. De volta ao Brasil, após uma temporada na Europa, voltou ao Brasil e, apaixonada, mudou-se logo em seguida para os Estados Unidos com o novo namorado, americano e iluminador de palco de artistas como Alice Cooper e David Bowie. Lá, começou suas práticas regulares de zazen e fez os votos monásticos (1983). No mesmo ano, entrou para o Mosteiro Feminino de Nagoya (Japão), onde residiu por oito anos.

Após cinco casamentos, mora sozinha em seu templo Comunidade Zen Budista Zendo Brasil, no bairro do Pacaembu (SP), mesmo endereço onde passou a infância e a juventude. Tem a companhia dos alunos e de seus vários cachorros.

