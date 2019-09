Um pequeno avião bateu num prédio no Aeroporto Regional de Ak-Chin, no Estado americano do Arizona, nesta terça-feira (10). Um bombeiro disse que o acidente ocorreu por volta das 9h, pela hora local. Duas pessoas a bordo, um instrutor e um aluno, foram levados para o hospital. Os nomes deles não foram divulgados, segundo a rede Fox News. Ninguém do prédio se feriu.