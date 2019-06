Monopólio: Facebook, Amazon e Google serão investigados pelo governo norte-americano

As autoridades norte-americanas estão de olhos bem abertos em cima de grandes empresas de tecnologia como Facebook, Amazon e Google. Segundo informações uma possível investigação acerca do monopólio que essas empresas tem, em seus respectivos meios, estaria próxima. Após divulgação, o setor registrou fortes perdas em Wall Street. O Facebook teria perdido mais de 8%, o Google 7% e a Amazon, por volta de 5%.

O Departamento de Justiça junto com a Comissão Federal de Comércio (FTC, sigla em inglês) que garantem que as leis de concorrência sejam respeitadas, dividiram a função de checar os dados das empresas e darão início, em um primeiro momento, para o Facebook e Amazon. O primeiro passo do governo será, justamente, essa separação para analisar como o mercado de concorrência se posiciona perante estas gigantes.

A notícia agitou a Bolsa: as ações da Alphabet (dona do Google) chegaram a cair mais de 6% na segunda-feira, a mesma porcentagem do Facebook e dois pontos acima do que as da Amazon, provocando uma queda no mercado de ações americano Nasdaq de 1,2%.

Em anúncio feito pelo presidente do grupo de discussão sobre concorrência da câmara, David Cicilline, afirmou que as investigações não serão focadas apenas em uma empresa especifica, mas em várias. Cicilline afirmou ainda que terá como base a crença de que a “internet está quebrada”.

Vale lembrar ainda que a FTC já anunciou, em fevereiro, a criação de uma equipe para examinar assuntos de concorrências das companhias de tecnologias, incluindo a revisão de decisões que permitiram empresas grandes adquirir outras menores que poderiam ter se transformado em competidoras, assim como o fez Facebook quando adquiriu o Instagram e o WhatsApp.

