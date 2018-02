O jogo de tabuleiro Monopoly foi lançado nos EUA em uma versão para trapaceiros, que premia a fraude, mas pode levar à cadeia os fraudadores pegos em flagrante. O jogo tem 15 cartas de trapaças e 5 casas no tabuleiro que pedem que os jogadores “joguem sujo”, entre elas roubar dinheiro do banco. As recompensas para quem trapaceia incluem dinheiro extra e propriedades gratuitas.