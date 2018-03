Monsanto apresenta nova tecnologia para a proteção e manejo de plantas

Uma nova plataforma para proteger a soja contra lagartas está sendo apresentada na Expodireto Cotrijal. A plataforma INTACTA2 XTEND, uma novidade trazida pela Monsanto, promete diversos benefícios para o mercado, entre eles, o aumento da produtividade para o agricultor brasileiro. De acordo com o gerente da Monsanto para a América do Sul, Fábio Passos, o lançamento tem como objetivo principal facilitar o trabalho do produtor e elevar seu patamar de produtividade.

A nova plataforma para soja proporciona um manejo mais robusto de lagartas que eram alvo da soja INTACTA RR2 PRO, como lagarta-da-soja, a lagarta falsa-medideira e o complexo de lagartas que causam danos em vagens, além de também proteger a lavoura contra danos das principais espécies do gênero Spodoptera que causam problemas para a cultura do grão.

“Essa tecnologia é muito mais moderna, com uma plataforma bem mais completa”, conta o líder de Soja Brasil, Vinicius Faião. De acordo com ele, no último teste feito com a INTACTA2 XTEND, a plantação foi protegida em 96% de sua totalidade.

Outro fator relevante comentado por Faião, durante a coletiva de apresentação realizada nesta terça-feira (06), em Não-Me-Toque, são as ferramentas para o controle de plantas daninhas, com destaque para as folhas largas, principalmente buva, caruru, corda-de-viola e picão-preto. “Além disso, os produtores que aderirem o produto, contarão também com uma nova ferramenta de manejo devido à adição de um gene à soja”, explica o líder, que acrescenta a tolerância a herbicida dicamba e glifosato como mais uma de suas características.

No estande da INTACTA XTEND na Expodireto Cotrijal, os visitantes poderão conhecer estes benefícios e tirar dúvidas sobre o impacto da plataforma no dia a dia no campo. A plataforma ainda não está disponível para demonstrativos neste ano, mas o lançamento oficial e a comercialização deverão iniciar em 2020. (Marysol Cooper/ O Sul)

