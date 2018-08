A Monsanto, gigante da indústria química e do agronegócio e que pertence à Bayer, foi condenada pela Justiça dos Estados Unidos a indenizar um jardineiro em US$ 289 milhões (R$ 1,1 bilhão). Ele processou a empresa ao provar que sofreu de câncer devido ao contato com os herbicidas “Roundup” e “RangerPro”, que contém glifosato.

