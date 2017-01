Montadoras estão fazendo de tudo para reduzir os estoques de carros zero quilômetro para poderem colocar à venda os modelos 2017/2018

Depois do quarto ano consecutivo de queda nas vendas, algumas montadoras começam 2017 oferecendo toda sorte de vantagens a quem se dispõe a comprar um carro zero. Segundo especialistas, esta é a época em que fabricantes e concessionárias desovam estoques mais antigos já à espera dos modelos 2017/2018. E quem tem dinheiro para comprar à vista pode conseguir um bom desconto.

Na Volkswagen, alguns modelos já são oferecidos, em algumas regiões, a “preço de nota fiscal de fábrica”, como o Gol 1.0 e o Fox 1.6. Outros, como o CrossFox e o Voyage, têm descontos de 3 mil reais. A GM promete descontos que começam em 2,7 mil reais, no novo Onix, e vão a 11 mil reais, na Montana. Na troca do veículo usado por um novo Onix, o modelo 1.4 sai pelo preço do 1.0, de 49,8 mil reais por 46,2 mil reais. Para quem for financiar, a montadora oferece taxa de juro zero e parcela em até 48 vezes.

“Estes saldões servem para reduzir estoques. São oferecidos modelos 2015/2016, 2016/2016 e até mesmo 2016/2017, já que até maio começam a chegar os modelos 2017/2018 “, diz Raphael Galante, consultor na Oikonomia Consultoria. As vendas de veículos em 2016 caíram 20,19% ante 2015, para 2,05 milhões de unidades, recuando ao patamar de 2006, segundo a Fenabrave, associação que reúne as concessionárias.

Para 2017, a previsão da entidade é que o mercado se recupere e as vendas de automóveis e comerciais leves subam 2,4%, enquanto para ônibus e caminhões a estimativa é de alta de 3,15%. O economista Raphael Galante, da Oikonomia, afirma que estes saldões e outras promoções são uma boa oportunidade para quem tem dinheiro para pagar à vista.

“Não há um padrão de descontos, mas já vi um bônus de até 17 mil reais. Os descontos maiores são sempre nos modelos mais caros, que garantem boa margem de ganho às concessionárias. Carros que sofrerão uma mudança radical, como aconteceu com o Ford Ka, também costumam ter preços atrativos.

Até as montadoras japonesas, que sofrem menos com a crise, entraram na onda das promoções. A Toyota, por exemplo, ampliou sua campanha Ciclo Toyota, que permite dar de entrada o veículo usado na compra de um novo. Antes, isso só era possível no financiamento de Corolla e Etios. Agora, é possível também com os modelos Prius, Hilux e SW4.

As condições de financiamento são diferenciadas e, na troca por um novo modelo da marca, a montadora se compromete a recomprar o usado. A Honda também está anunciando juros zero para o Fit 2017. (AG)

