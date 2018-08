Duas propostas foram habilitadas e concorrem ao recurso para a montagem cênica da obra Revolução Farroupilha, de Luiz Coronel e Danúbio Gonçalves. A produtora Camilo de Lélis Furlin (ME) e a produtora Lucida Desenvolvimento Cultural. Cada proposta envolve equipes que contam com cerca de 80 profissionais. A seleção deverá ser realizada no dia 31.

