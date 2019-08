Montagem dos piquetes do Acampamento Farroupilha termina neste sábado

O secretário adjunto da Cultura e presidente da Comissão Municipal do Acampamento Farroupilha, Leonardo Maricato, visitou o parque na tarde dessa terça-feira, 27, para acompanhar a montagem dos piquetes. Maricato destaca o crescimento do evento. “Já ultrapassamos a fronteira nacional, pois atualmente recebemos turistas internacionais, interessados em conhecer uma cultura única, que representa valores e realizações do povo gaúcho. Isso só aumenta a nossa responsabilidade de entregar um evento cada vez melhor.”

O Acampamento Farroupilha deste ano está programado para 7 a 22 de setembro. Os festejos vão contar com mais de 340 entidades e diversas atividades artísticas e campeiras, que culminam com o Desfile Farroupilha, em 20 de setembro. A expectativa é de reunir 2,5 mil cavalarianos na avenida Edvaldo Pereira Paiva.

O tema deste ano será a vida e a obra de Paixão Côrtes, falecido em 2018, aos 91 anos. As comemorações começaram oficialmente em 16 de agosto, com o acendimento da Chama Crioula em Tenente Portela.

Patrono

O patrono do Acampamento Farroupilha 2019 é o tradicionalista Giovani Tubino. Natural de Porto Alegre, iniciou sua trajetória cultural em Quaraí, no CTG Sentinela do Jarau. Em 2013, assumiu a coordenação de Tradição e Folclore da Secretaria Municipal da Cultura, responsável pela organização de cinco edições, de 2013 a 2016, e o Acampamento Extraordinário de 2014, durante a Copa do Mundo.