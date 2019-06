Montoya aceita investida do Racing e está de saída do Grêmio

*Valéria Possamai

O Grêmio está prestes a perder Montoya. O meia-campista recebeu contato do Racing, da Argentina, que através do técnico Eduardo Coudet demonstrou interesse em ter o atleta. Na próxima semana, na reapresentação do elenco, o jogador irá se reunir com dirigentes do tricolor para acertar a saída. A informação é da Rádio Grenal.

A boa relação entre Coudet e Montoya, que já trabalharam juntos, tem influência direta na saída. O argentino tem vínculo de empréstimo com o clube gaúcho até o fim desta temporada.

Contratado para suprir a vaga pelo lado direito deixada por Ramiro, o gringo não conseguiu a adaptação que era esperada. Desde a chegada no início da temporada, Montoya soma 12 jogos e dois gols marcados.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, momentaneamente, o Grêmio não vai em busca de uma posição.

Montoya foi formado nas categorias de base do Rosário Central da Argentina, onde atuou pela equipe profissional de 2014 a 2017. Na sequência, teve uma breve passagem por empréstimo pela equipe espanhola Sevilla até ser contratado pelo Cruz Azul do México.

