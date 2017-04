Moody’s eleva nota de crédito da Petrobras e ações da estatal sobem

A agência de classificação de risco Moody’s elevou o rating de longo prazo da Petrobras de B2 para B1 e alterou a perspectiva de estável para positiva, o que significa que pode haver novas elevações na nota de crédito da estatal.

A notícia teve impacto positivo nas ações da petroleira e no Índice Bovespa, que inverteu o sinal negativo e passou a operar perto da estabilidade depois da notícia, fechando em leve alta.

De acordo com a Moody’s, a perspectiva reflete a expectativa de que, nos próximos 18 meses, a liquidez e o risco de crédito geral da companhia continuem a melhorar, o que poderia levar a mais elevações no rating.

As ações com direito a voto da petroleira (ON) fecharam em alta 1,69%, e as com preferência no recebimento de dividendos (PN) avançavam 1,63%. O Ibovespa subia 0,09%, aos 64.649,81 pontos.

A Moody’s diz que o perfil de liquidez e as métricas financeiras da companhia brasileira devem melhorar ao longo dos próximos 12 meses, o que reduz o risco de crédito da Petrobras. A liquidez e as métricas financeiras melhoraram mais nos últimos trimestres como resultado do menor gasto com investimento em 2016 que o planejado, de ganhos com um gerenciamento operacional disciplinado e com a apreciação do real, que afeta positivamente os custos operacionais.

Além disso, a Moody’s citou a nova política de combustível, que elevou a flexibilidade da estatal. “O ambiente regulatório também melhorou no Brasil, o que apoia um melhor retorno sobre o investimento no curto prazo”, argumenta a agência. A Moody’s diz que a Petrobras mostrou compromisso com suas metas financeiras e operacionais, como mostrada nas recentes operações de refinanciamento de dívida, no uso disciplinado de dinheiro, no aumento da produção de petróleo e na queda nos custos.

Por outro lado, a Moody’s diz que, mesmo com as melhoras, o risco de liquidez continua a ser uma preocupação. Entre os riscos, a agência cita o de execução do plano de negócios para 2017-2021 e atrasos potenciais na execução completa de seu plano de venda de ativos. Por outro lado, como fatores positivos a Moody’s cita acordos com investidores individuais que mantinham disputas legais ligadas à investigação da Operação Lava-Jato, bem como certa redução nas incertezas com acordos adicionais e o pagamento de multas, entre eles um acordo nos EUA.

O rating é apoiado pela base de reserva sólida da companhia e por seu domínio na indústria petrolífera brasileira, bem como por sua importância para a economia do Brasil. Ainda assim, a agência diz que a posição fiscal atual do governo brasileiro reduz a capacidade dele de apoiar a Petrobras de maneira suficiente para impedir um eventual default.

A agência diz que uma elevação no rating poderia ser considerada se a companhia levantar dinheiro suficiente por meio da venda de ativos ou de novos arranjos de dívida para reduzir a dívida e o refinanciamento de dívidas por vencer, além de fortalecer de maneira significativa seu perfil de liquidez enquanto também melhora seu desempenho operacional e financeiro.

Por outro lado, caso ocorra uma deterioração no desempenho operacional ou aconteçam fatores externos que elevem o risco de liquidez ou a alavancagem da dívida dos níveis atuais, poderia haver corte no rating. Outros motivos para isso seriam novidades negativas nas investigações de corrupção ou nos processos contra a empresa, que poderiam piorar significativamente seu perfil de liquidez ou financeiro, diz a agência.

(Agência Estado)

Comentários