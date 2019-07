Morador de Nova Santa Rita ganha carro em promoção da Farmácias Associadas

O Dia do Amigo, comemorado no último sábado, também foi de sorte para dois moradores de Nova Santa Rita e São Francisco de Paula. Edenilson Antonio Rocha dos Reis ganhou um automóvel Fiat Mobi na promoção Amigo da Sorte, da Farmácias Associadas, que distribuiu outros sete carros em diversas regiões do Rio Grande do Sul e também de Mato Grosso do Sul. Já a moto Honda 150 cilindradas saiu para Rafael Jung Machado. Também foram sorteadas oito tevês de 55 polegadas. Os amigos dos clientes sorteados ganharam um Smartphone.

Tradicional na Farmácias Associadas, a promoção amigo da sorte é realizada há oito anos, sempre presenteando os clientes das farmácias e também seus amigos, que são indicados no momento do preenchimento dos cupons. Responsável por conduzir os sorteios, o presidente da Rede, Ricardo Duarte da Silveira já garantiu a próxima edição da promoção em 2020, mantendo o objetivo de premiar os clientes e seus amigos. “A amizade faz parte do nosso slogan e por isso fazemos questão de valorizar os clientes. Nas cidades em que atuamos, cultivamos a amizade o cuidado nas farmácias”, afirma Silveira.

Fundada em 1999 e com sede administrativa em Porto Alegre, a Farmácias Associadas é a maior rede associativa de farmácias do Brasil. Hoje, conta com mais de 800 lojas em quase 300 cidades do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso do Sul. Em seu mix de marcas próprias, faz a gestão de mais de 250 produtos exclusivos – entre eles cosméticos, higiene e saúde, nutrição e infantil compõem as linhas com os selos Farmácias Associadas.

