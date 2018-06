Moradores começam a retornar para as suas casas

Segundo novo levantamento sobre os danos causados pelo temporal de domingo (10) e segunda-feira (11), divulgado nesta quinta-feira (14), as 10 famílias desalojadas de Porto Xavier já retornaram para as suas residências. Seis municípios já têm situação de emergência decretada. São Pontão, Giruá, Pontão, Vila Lângaro, Ciríaco e Santa Bárbara do Sul.

