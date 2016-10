Moradores de 29 cidades brasileiras ainda não sabem quem serão os seus prefeitos a partir do ano que vem

Para a maioria das pessoas as eleições municipais deste ano terminaram com o segundo turno, realizado neste domingo (30). Mas em 29 das 5.568 cidades brasileiras a situação ainda está indefinida e não se sabe quem será o prefeito a partir do ano que vem. Nessas cidades vivem mais de 1 milhão de pessoas, segundo a estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Na maioria dos casos, a indefinição ocorre por pendências dos candidatos mais votados com a Justiça Eleitoral. É o caso, por exemplo, de Taubaté, no interior de São Paulo. O prefeito José Bernardo Ortiz Júnior (PSDB) foi o mais votado no primeiro turno, com 74.589 votos, mas seus votos ainda não foram considerados válidos.

Ele é acusado de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2012. Segundo o Ministério Público, ele influenciou o pai, na época presidente do FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), órgão ligado ao governo do Estado, a burlar uma licitação para a compra de mochilas a fim de levantar dinheiro para a sua campanha.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) restabeleceu seu mandato na terça-feira (25), mas a Justiça Eleitoral de São Paulo ainda não declarou nenhum eleito em Taubaté, cidade com 305 mil habitantes. De acordo com o TSE, na maioria das cidades não há atribuição de eleitos porque a soma de votos dos candidatos com votação anulada ultrapassou 50% do total.

Em outras cidades, como Torixoréu (MT) e Jaguariaíva (PR), todos os candidatos tiveram os votos anulados. Se for mantida a situação, novas eleições terão que ser convocadas. Nas eleições de 2012 ocorreram 112 novas eleições ou votações suplementares – a última realizada em dezembro do ano passado.

Justiça

A lista de cidades sem prefeito também pode aumentar, a depender da tramitação de processos. Ainda estão na fila da Justiça 13 pedidos de candidaturas para prefeito. Outros 401 candidatos tiveram os pedidos negados em instâncias inferiores, mas disputaram as eleições com recursos.

Foi o caso de Lindomar Elias (PDT), que foi o mais votado em Salto do Jacuí (RS) mas teve o pedido de candidatura negado pelo TSE na quinta-feira (27). No entendimento do ministro Henrique Neves, as três condenações contra o político (uma criminal por um órgão colegiado, a rejeição de contas pela Câmara de Vereadores e terceira por ação civil pública por improbidade administrativa) o tornam inelegível.

Sem prefeito

Cidades em que Justiça ainda não declarou prefeito eleito

UF CIDADE POPULAÇÃO AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 37.300 BA SANTA CRUZ DA VITÓRIA 6.723 BA SANTA RITA DE CÁSSIA 28.988 ES MUQUI 15.717 MA SAMBAÍBA 5.561 MT TORIXORÉU 3.644 PI ITAUEIRA 10.837 PR GUARAQUEÇABA 7.944 PR JAGUARIAÍVA 34.647 PR QUARTO CENTENÁRIO 4.794 PR SERTANÓPOLIS 16.429 RS ARVOREZINHA 10.605 RS BARROS CASSAL 11.484 RS BUTIÁ 21.220 RS GRAVATAÍ 273.742 RS IBIRAIARAS 7.449 RS PARAÍ 7.357 RS PAROBÉ 55.893 RS SALTO DO JACUÍ 12.460 RS SÃO LEOPOLDO 229.678 RS SÃO VENDELINO 2.140 RS SÃO VICENTE DO SUL 8.802 SC BOM JARDIM DA SERRA 4.663 SE LARANJEIRAS 29.418 SP FLORÍNEA 2.778 SP IACANGA 11.206 SP ITAJOBI 15.212 SP PONTALINDA 4.476 SP TAUBATÉ 305.174

Comentários