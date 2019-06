Moradores de Gravataí afirmam que água não voltou, após garantia da prefeitura de normalização

Após problemas no abastecimento de água desde a terça-feira (28), a prefeitura de Gravataí anunciou que o serviço deve voltar à normalidade até às 18h deste sábado (1º). Porém, não foi o que aconteceu, segundo moradores locais. Diversos bairros seguem sem o serviço na cidade.

Conforme publicação feita nas redes sociais do executivo do município da Região Metropolitana de Porto Alegre, a Corsan concluiu, por volta das 16h, o conserto da adutora que apresentava problema. e acordo com as informações, a última etapa foi a colocação de sustentações com vigas de aço na adutora, já que o terreno está tomado pelo barro. O próximo passo é a dispensa de água em baixa pressão, para que saia o ar da tubulação. “A previsão é de que até as 18h o abastecimento já esteja a pleno”, afirmou o presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente (FMMA), Luiz Zaffalon.

Na mesma postagem, os gravataienses comentaram, após o prazo, contrariando as afirmações da prefeitura. “18:11 n vi água ainda”, diz um internauta. Minutos após, outro afirma: “18:27 nada de água aqui”. Outros comentam que nos bairros São Vicente e Santa Cruz, às 18h30 ainda não estava reestabelecido o serviço. Uma moradora chegou a desabafar: “Não tem cabimento uma cidade com um abastecimento de água tão atrazado(sic)…..Que seja feita alguma coisa”.

A estrutura havia se rompido pela segunda vez nesta sexta-feira (31), deixando novamente a população da cidade sem água. Entre terça e sexta, os moradores da cidade já tinham ficado desabastecidos.

