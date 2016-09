Moradores de Hong Kong irão às urnas neste domingo para eleger algumas cadeiras do Conselho Legislativo

Moradores de Hong Kong irão às urnas neste domingo (04) para eleger algumas cadeiras do Conselho Legislativo (LegCo), o parlamento local. As eleições permitirão medir o peso eleitoral de uma nova geração de ativistas políticos que defendem uma ruptura radical com Pequim, que controla Hong Kong politicamente. Este é considerado o encontro eleitoral mais importante da ex-colônia britânica desde as grandes mobilizações pró-democracia de 2014.

Embora as manifestações daquele ano tenham conseguido bloquear durante dois meses bairros inteiros da antiga colônia britânica, o “Movimento dos Guarda-Chuvas” não conseguiu obter nenhuma concessão da China em matéria de reformas políticas.

Os protestos de 2014 reagiram a uma decisão do parlamento chinês que limitava os candidatos da eleição de 2017, quando será eleito o novo chefe do governo, nessa região administrativa especial. Os milhares de manifestantes pediam sufrágio universal sem condições e o fim do controle de Pequim sobre os candidatos para comandar o governo local.

Em alguns dos protestos, a polícia reagiu com bombas de gás lacrimogêneo. Isso fez com que os manifestantes se protegessem com máscaras e com guardas-chuvas – que viraram um símbolo da resistência. (AG)

Comentários