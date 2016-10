Moradores de São Paulo garantem ter visto palhaços assustadores pelas ruas

Após aparições de “palhaços sinistros” nos Estados Unidos e Reino Unido, moradores de São Paulo dizem nas redes sociais também ter visto pessoas vestidas de palhaço e fazem “alertas” para que alguns lugares sejam evitados. Até um evento foi criado para “caçar” palhaços em Osasco, na Grande São Paulo.

Os relatos no Brasil, no entanto, são apenas boatos em redes sociais e muitos internautas questionam a veracidade dos fatos. A Polícia Militar informou que “não houve, até o momento, qualquer relato de tais supostas ações”.

Nos Estados Unidos, um palhaço apareceu em uma rodovia vestido com uma capa de chuva, outro surgiu balançando notas de dinheiro para crianças próximo de uma floresta. Há diversos vídeos na internet de pessoas correndo das aparições dos palhaços.

No Reino Unido, a polícia emitiu alertas após vários palhaços sinistros serem encontrados no país. A polícia do Vale do Tâmisa, que cobre uma área que vai do oeste de Londres até o centro da Inglaterra, disse no domingo (9) que foi chamada para verificar 14 incidentes de “palhaços sinistros” nas 24 horas anteriores.

Uma das teorias diz que os palhaços estão conectados ao lançamento do filme de terror independente “31”, do diretor Rob Zombie. Um trailer do filme mostra uma gangue de palhaços sádicos. O chefe da polícia de Greenville, na Carolina do Sul, estado norte-americano, afirmou a jornalistas que os investigadores não sabem se as visões dos palhaços têm qualquer relação com o filme ou se é obra de uma ou mais pessoas interessadas em chamar atenção ou algo mais sinistro. Representantes do filme não puderam ser contatados para comentar o assunto.

Na timeline das redes sociais dos brasileiros, o assunto é recorrente. “Meu Facebook só tem gente falando de palhaço. Eu não vou mais sair de casa!”, diz um post no Twitter.

Comentários