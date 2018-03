Moradores realizam mutirão para tapar buracos em ruas da Zona Leste de Porto Alegre

Moradores da vila Colina do Prado, na Zona Leste de Porto Alegre, realizaram um mutirão para tapar buracos no asfalto das ruas de acesso à comunidade. A ação aconteceu no sábado (03) e contou com a participação de mais de 40 pessoas.

De acordo com os moradores, a prefeitura da Capital foi informada da situação precária das vias em diversas oportunidades. Porém, até o momento, nenhuma providência havia sido tomada.

Um dos organizadores do mutirão, o presidente da associação de moradores do bairro, José Dorley dos Santos, 54 anos, relatou que a mobilização foi articulada através de um grupo de WhatsApp. Segundo ele, novas ações como essa devem acontecer na região.

“Infelizmente, nossa Capital carece dos serviços públicos. Até mesmo as principais avenidas da cidade estão repletas de buracos. Nós que somos moradores de comunidade acabamos ainda mais esquecidos pela prefeitura. Por isso não podemos ficar de braços cruzados. Somente assim teremos um ambiente melhor para nossas famílias”, enfatizou.

