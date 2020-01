Acontece Morar Mais Porto Alegre estreia segunda edição em maio

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Foto: Marcelo Donadussi

Após uma estreia bem sucedida no segundo semestre de 2019, a Morar Mais Porto Alegre já tem data marcada para voltar à capital gaúcha. De 5 de maio a 21 de junho, a mostra retorna para as duas casas na Rua Santa Cecília, 2189, com propostas criativas e sofisticadas em arquitetura e decoração.

Há 16 anos no mercado brasileiro e embarcando em sua segunda edição em Porto Alegre, o evento tem como principal objetivo apresentar opções modernas e multifuncionais, sem comprometer atributos como estética, personalização e elegância. Apresentando 34 ambientes – entre salas, cozinhas, dormitórios, lofts, espaços externos e comerciais –, a Morar Mais Porto Alegre apresenta como pilares principais: sustentabilidade, customização, inclusão social, tecnologia e inovação, brasilidade e foco em vendas. Como em 2019, a mostra contará com um percurso totalmente acessível, apresentando pontos de acessibilidade para cadeirantes em todo seu trajeto.

Como novidade para este ano, a Morar Mais aposta em uma temática para servir de inspiração em sua segunda edição. O tema escolhido é Pedras Brasileiras, homenageando uma das maiores riquezas naturais do nosso país. Utilizadas na construção há milênios, dando forma à grandes construções desde o início das civilizações, as pedras naturais são muito importantes na história da arquitetura. Seja pela sua forma, textura, cores, história ou crenças, elas serão o fio condutor dos projetos apresentados em seus mais de 1.000m².

II Morar Mais Porto Alegre – @morarmaispoa / De 5 de maio a 21 de junho/ Rua Santa Cecília, 2189 – Bairro Rio Branco.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário