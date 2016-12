Morena de 23 anos que estava foragida por tráfico de drogas se transforma em loira e tenta embarcar no aeroporto Salgado Filho, mas foi reconhecida pela polícia

Uma traficante internacional de drogas foi presa na tarde dessa quarta-feira (28) no Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre.

Fernanda Caroline Chaves Pinho, de 23 anos, vinha sendo procurada pela polícia do Mato Grosso do Sul por tráfico de maconha e cocaína do Paraguai para os Estados brasileiros de Mato Grosso do Sul e Amazonas. Ela foi condenada a mais de cinco anos de prisão.

A jovem veio a Porto Alegre para visitar o namorado. A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul informou a polícia gaúcha, que conseguiu capturar a mulher quando ela tentava retornar para Manaus, mesmo a garota tendo alterado a cor do cabelo de castanho para loiro e colocando lentes de contato azuis para não ser reconhecida pelos policiais.

