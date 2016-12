Morena que fisgou o coração de Sergio Mallandro diz que ele é um príncipe

Essa morena de parar o trânsito fisgou o irrequieto coração de Sergio Mallandro. Fernanda Vianna, de 34 anos, mineira de Belo Horizonte, está batendo ponto no Rio desde ques os dois engataram um namoro, há cerca de dois meses. “Nos conhecemos quando ele foi fazer um programa na rádio em que eu trabalho. Sempre achei o Sergio um mito e fui tirar uma foto com ele. Nos olhamos e já rolou um clima”, conta a executiva de contas.

Os dois foram fotografados no maior romance na Praia da Barra, no último fim de semana. “Como ele está em temporada no Rio, vou toda sexta-feira e volto no voo das 7h de segunda para trabalhar”, descreve Fernanda.

