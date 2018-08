Morfologia apresenta qualidade da raça Crioula na Expointer

Depois de 17 passaportes em oito Estados brasileiros, e de duas Prévias Morfológicas, a Expointer vai revelar os grandes campeões da Exposição Nacional que ocorre de 27 a 29 de agosto, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). No final, serão cerca de 250 animais da raça Crioula que entrarão em pista para disputar os títulos nas diversas categorias além dos grandes campeonatos do ano.

De acordo com o vice-presidente de Eventos da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), Eduardo Azevedo, as Exposições Passaportes foram marcadas pela grande quantidade de exemplares buscando as vagas para Esteio, mas também com um alto nível de preparo para a pista. “Além disso, tivemos a ExpoFICCC com excelente número de animais, especialmente em potrancos e potrancas. Na Prévia, tínhamos 30 vagas e tivemos 160 animais inscritos. Isto nos mostra o crescimento da raça em números, qualidade, profissionalismo dos criadores e principalmente a parte de preparo destes animais que vem se superando. Esse conjunto nos traz uma expectativa de uma excelente Expointer”, salienta.

A grande novidade para o ano será a presença de dois jurados, um por categoria. Luiz Alberto Martins Bastos será o responsável pelo julgamento dos machos e o argentino Carlos Solanet ficará a cargo da avaliação das fêmeas. Para Azevedo, a inovação, decidida pelo Conselho Técnico, foi uma mudança positiva. “Como é um número grande de animais, o jurado tendo somente uma categoria para julgar consegue ter mais tranquilidade para fazer uma avaliação”, observa.

Programação

27 de agosto de 2018 (Segunda-feira)

14h – Início Julgamento Morfológico – Expointer 2018

28 de agosto de 2018 (Terça-feira)

8h – Cont. julgamento Morfológico – Expointer 2018

14h – Cont. julgamento Morfológico – Expointer 2018

29 de agosto de 2018 (Quarta-feira)

8h – Cont. julgamento Morfológico – Expointer 2018

13h30min – Julgamento Morfológico (Campeonatos e Grandes Campeonatos) – Expointer 2018

18h – Entrega de Prêmios

Deixe seu comentário: