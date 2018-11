“Moro ajudou a eleger Bolsonaro e agora vai ajudar a governar”, diz Gleisi Hoffmann, a presidente do PT

Logo após o juiz Sérgio Moro aceitar o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça , a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardos o usaram as redes sociais para comentar a indicação. A petista ironizou a escolha do magistrado: “Ajudou a eleger, vai ajudar a governar”. Já FH aprovou o nome de Moro, mas sugeriu cautela ao novo governo nas fusões de ministérios.

A senadora lembrou de episódios criticados pelo partido, como a divulgação dos áudios da interceptação telefônica de Lula e de um dos trechos da delação do ex-ministro Antonio Palocci. Com a ida de Moro para o governo do capitão da reserva, a defesa de Lula irá reforçar a tese de que o juiz não tinha isenção para julgar o ex-presidente.

“Moro será ministro de Bolsonaro depois de ser decisivo para sua eleição, ao impedir Lula de concorrer. Denunciamos sua politização quando grampeou a presidenta da República e vazou pra imprensa; quando vazou a delação de Palocci antes das eleições”, disse Gleisi, que ironizou: “Ajudou a eleger, vai ajudar a governar”.

Mais cedo, a senadora já questionara o encontro entre Moro e Bolsonaro. Gleisi lembrou de declarações de Bolsonaro que já afirmou que os “marginais vermelhos serão banidos da nossa pátria” e que o ex-presidente Lula irá “apodrecer na cadeia”.

“Sérgio Moro não vê problema em conversar com presidente eleito e considerar seu convite para ocupar um ministério. O presidente em questão falou que Lula vai apodrecer na cadeia e quer exterminar os vermelhos. Viva juízes isentos como Moro e presidentes democráticos como Bolsonaro!”, disse.

Em reunião após a derrota para Jair Bolsonaro, o PT decidiu que irá mobilzar uma campanha internacional pela liberdade do ex-presidente.

FH publicou sua mensagem antes de seguir para a Europa nesta quinta-feira. Numa postagem curta, ele disse que Moro é “sério” e que poderá ajudar o País se combater a corrupção. “Moro na Justiça. Homem sério. Preferia vê-no STF, talvez uma etapa”, escreveu. ” A corrupção arruina política e o País. Se Moro a combater ajudará o País”, completou.

O tucano também comentou a redução de ministérios anunciada no governo do presidente eleito. Para ele, a nova gestão tem que tomar cuidado para não repetir erros do governo do ex-presidente Fernando Collor. “Fusões de ministérios sim, com prudência. Já vimos fracassos colloridos”, disse, sem entrar em detalhes sobre a que problemas estava se referindo.

Fernando Henrique também deixou na mensagem um aceno ao PSDB, que ainda não definiu qual posicionamento deverá adotar em relação ao governo Bolsonaro. Ele pregou não ao que chamou de “adesismo”. “Torço pelo melhor, temo que não, sem negativismos nem adesismos”.

FH viaja nesta quinta-feira para Portugal e Espanha. Na quarta-feira, ele já tinha defendido “crítica construtiva” ao novo governo sem “adesão oportunista”.

O PSDB poderá reunir os integrantes da direção nacional na próxima semana em Brasília para começar a discutir o assunto.

Deixe seu comentário: