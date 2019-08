Moro aponta ascensão feminina como um dos motivos para violência contra a mulher

No dia em que a Lei Maria da Penha completa 13 anos, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, publicou em sua conte no Twitter que as mulheres têm se destacado, cada vez mais, na sociedade e que isso estaria deixando parte dos homens intimidado, podendo recorrer à violência. Em seguida, o ministro acrescentou que o mundo está em constante mudança e que “temos muito a aprender”.

Pela manhã, o ministro participou de solenidade, em Brasília, da assinatura de pacto entre órgãos de diversas esferas para a construção de políticas públicas de combate à violência contra a mulher.

Talvez nós, homens, nos sintamos intimidados pelo crescente papel da mulher em nossa sociedade. Por conta disso, parte de nós recorre, infelizmente, à violência física ou moral para afirmar uma pretensa superioridade que não mais existe. — Sergio Moro (@SF_Moro) August 7, 2019

O mundo mudou. Temos muito a aprender. Diz isso não o Ministro, mas o filho, marido e pai de mulheres fortes. — Sergio Moro (@SF_Moro) August 7, 2019

