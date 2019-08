Moro autoriza uso da Força Nacional de Segurança para combate a incêndios

O envio da Força Nacional de Segurança (FNSP) para os estados do Pará e Rondônia foi autorizado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. De acordo com a portaria, a medida foi tomada em apoio ao Instituto Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

“Autorizar o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, em caráter episódico e planejado, nas ações de combate ao desmatamento ilegal da floresta Amazônica , nos locais de alertas de desmatamento identificados pelo sistema Deter/Inpe, no estado do Pará e no estado de Rondônia, em atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, até 31 de outubro de 2019”, diz trecho do texto.

Antes da portaria entrar em vigor, a Força Nacional também enviou 30 homens do Corpo de Bombeiros de Brasília para Porto Velho (RO) neste sábado (24). A atuação da Força Nacional está autorizada até o dia 31 de outubro. O prazo poderá ser prorrogado.

Mais cedo, o governo informou que outros seis estados já haviam formalizado um pedido para ação das Forças Armadas no combate às queimadas: Rondônia, Roraima, Pará, Tocantins, Acre e Mato Grosso.

