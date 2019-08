Moro cita ‘saidinha’ de Nardoni da prisão para pedir apoio ao projeto anticrime

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou em sua conta oficial do Twitter, nesta sexta-feira (9), que assassino do próprio pai ou filho não deveria ter o direito de ‘saidinha’ da prisão na data comemorativa do Dia dos Pais.

O ministro citou o tweet do presidente Jair Bolsonaro que chamava de lamentável o benefício da saída temporária para estes casos. Moro disse que ‘tem coisas na legislação brasileira que não dá pra entender’ e reiterou que o governo está trabalhando para mudar essa situação.

Moro mencionou o caso para pedir apoio ao projeto de lei anticrime, que, segundo ele, vedará saídas temporárias da prisão para condenados por crimes hediondos. Confira os tweets do ministro:

Parricidas ou filicidas não deveriam sair da prisão em feriado do dia dos pais. É imoral e afeta a confiança das pessoas no império da lei e da Justiça. Mas não adianta culpar o juiz. Precisa mudar a lei atual. Apoie o projeto de lei anticrime. — Sergio Moro (@SF_Moro) August 8, 2019

