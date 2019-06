AO VIVO: Moro participa de audiência na CCJ para explicar troca de mensagens

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participa de uma audiência nesta quarta-feira (19) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado para explicar as mensagens atribuídas a ele em conversas com procuradores da Lava Jato. Na semana passada foi anunciada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) a participação de Moro na audiência. Nesta terça-feira (18), a assessoria do Ministério da Justiça confirmou que o ministro iria à CCJ.

Nos últimos dias, o The Intercept Brasil revelou mensagens que, de acordo com o site, mostram que Moro orientou a atuação de integrantes da força-tarefa da Lava Jato. Segundo a publicação, em uma dessas mensagens, o atual ministro disse a Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa, que os procuradores precisavam responder ao “showzinho” da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda de acordo com o The Intercept, em outra mensagem, o ex-juiz questionou Dallagnol: “Não é muito tempo sem operação?”. Conforme a publicação, Moro também questionou Dallagnol sobre uma investigação relacionada ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, acrescentando: “Melindra alguém cujo apoio é importante”.

Desde que as mensagens passaram a ser reveladas, Sérgio Moro tem negado que orientou a atuação dos procuradores, apesar de não contestar a veracidade das mensagens. O atual ministro também tem dito que houve “invasão criminosa de celulares”. Quando as primeiras mensagens foram reveladas, o Ministério Público Federal divulgou uma nota afirmando que a atuação dos integrantes do órgão foi “revestida de legalidade, técnica e impessoalidade”.

