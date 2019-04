Moro diz que “policiais não precisam tomar tiro de fuzil para reagir”

*Por Bárbara Assmann

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, durante uma palestra no Rio de Janeiro nesta terça-feira (2), disse que “policiais não precisam tomar um tiro de fuzil para reagir”. O comentário foi em função do governador do RJ, Wilson Witzel, ter proposto a utilização de atiradores de elite contra criminosos com esse tipo de armamento.

Moro acrescentou: “Tem que ver em quais circunstâncias que haveria essa autorização”. Porém, a declaração gerou polêmica.

O ministro ressaltou a importância de combater organizações criminosas, sejam elas facções ou milícias. “Para mim, Comando Vermelho, PCC e milícias são tudo a mesma coisa. Muda um pouco o perfil do criminoso, mas mesmo assim estamos falando de uma criminalidade grave e que tem que ser combatida”, concluiu Sérgio Moro.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

