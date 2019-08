Moro nega que tenha ordenado a destruição de mensagens hackeadas

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, enviou um documento ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), alegando que não ordenou a destruição das mensagens de autoridades obtidas por hackers. Ainda de acordo com o ministro, o material apreendido está vinculado ao inquérito da Polícia Federal, no qual ele não tem acesso. O ministro afirmou que tratou-se de um mal entendido.

O material obtido faz parte da Operação Spoofing, que já prendeu temporariamente quatro suspeitos de invadir os celulares de autoridades. A informação de que Moro teria dito que as mensagens seriam descartadas ‘para não devassar a intimidade de ninguém’ foi divulgada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha. A ação fez com que a Polícia Federal se manifestasse e reiterasse que preservaria qualquer conteúdo das mensagens.

