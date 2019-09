Sérgio Moro continua como o ministro mais bem avaliado do governo Bolsonaro, com um patamar de apoio da população que supera o do próprio presidente. Segundo levantamento do Datafolha, 54% avaliam sua gestão à frente do Ministério da Justiça como ótima ou boa. Em comparação, são 29% os entrevistados pelo instituto que aprovam o governo Bolsonaro.

