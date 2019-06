O líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir (GO), disse nesta terça-feira (11) que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem mais credibilidade junto à opinião pública do que o presidente da República, Jair Bolsonaro. Waldir saiu em defesa de Moro após a divulgação de mensagens pelo site “Intercept Brasil”. Disse que “é uma pessoa de reputação ilibada” e que “não vão macular o nome dele”.

