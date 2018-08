“Moro tem sido celebrado pela mídia de direita do Brasil. Ele se tornou intocável”, afirmou Lula em um artigo no jornal The New York Times

Na véspera do ato organizado pelo PT para registrar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República, o jornal norte-americano The New York Times publicou um artigo do ex-presidente, que afirma ser vítima de um golpe das forças da direita para tirá-lo da disputa eleitoral.

Preso em Curitiba (PR) desde 7 de abril após ter sido condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro em decorrência das investigações da Operação Lava-Jato, o petista volta a fazer críticas ao juiz Sérgio Moro, a quem chama de aliado dos grupos conservadores, e à imprensa brasileira.

“Moro tem sido celebrado pela mídia de direita do Brasil. Ele se tornou intocável”, afirma Lula no texto, intitulado “Eu quero democracia, não impunidade”. “Mas a verdadeira questão não é o Sr. Moro; são aqueles que o elevaram a esse status de intocável: elites de direita, neoliberais, que sempre se opuseram à nossa luta por maior justiça social e igualdade no Brasil”, escreveu Lula.

De acordo com ele, conservadores agem para reverter o progresso dos governos PT e estão determinados a impedir o partido voltar ao cargo em um futuro próximo. Na apresentação do ex-presidente, o jornal enfatiza que Lula escreveu o texto da prisão. Nele, o petista afirma que, embora esteja na cadeia, os brasileiros entendem que a prisão “não tem nada a ver com corrupção” e sim com questões políticas. “E por isso que as pesquisas mostram que se as eleições fossem realizadas hoje, eu venceria”, diz.

Lula critica a investigação, citando vazamentos de conversas particulares e o que chama de um “show de mídia” para levá-lo a depor, e diz que não quer estar em cima da lei, mas ter um julgamento “justo e imparcial”. “Eu peço respeito pela democracia. Se eles querem me derrotar de verdade, façam nas eleições”, escreve. “Então, deixe o povo brasileiro decidir.”

Candidatura

Segundo especialistas em direito eleitoral, por ter sido condenado em segunda instância, Lula está inelegível de acordo com a Lei da Ficha Limpa. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) vai decidir sobre o futuro da sua candidatura depois que o pedido de inscrição for realizado pelo PT nesta quarta-feira (15). O partido está convocando a militância para um ato em Brasília.

Advogados do PT avaliam nos bastidores que o TSE pode julgar o registro da candidatura do ex-presidente Lula, declarando-o inelegível, antes do início do horário eleitoral. O assunto foi tratado entre o petista e aliados na semana passada.

Na avaliação do partido, o tribunal tem dado sinais – por declarações de ministros – de que o caso não deve se prolongar, e Lula, enquadrado na Lei da Ficha Limpa, não poderá ser candidato.

