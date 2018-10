Moro vai aceitar o Ministério da Justiça ampliado

No encontro que terá nesta quinta-feira às 9h30min, com Jair Bolsonaro e com seu vice, o general Hamilton Mourão, na casa do presidente eleito, no Rio, o juiz Sérgio Moro vai comunicar que aceita o convite que lhe será formalizado, para assumir o Ministério da Justiça. Ao que se apurou, a inclinação do juiz curitibano, diante da escolha de seu nome, foi claramente positiva. A informação é de Sonia Racy, do jornal Estado de S. Paulo.

Como seria esse novo ministério? Ele traria um novo desenho do Ministério da Justiça, mais ampliado, que incluiria a área de Segurança Pública, mais a Secretaria da Transparência e Combate à Corrupção, juntando no pacote a CGU e o Coaf.

Bolsonaro quer conversar com Sérgio Moro

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) quer conversar até sexta-feira (2) pessoalmente com o juiz Sérgio Moro para convidá-lo a assumir o Ministério da Justiça. O juiz já tem uma passagem marcada nesta quinta-feira (1º), às 6h30min, de Curitiba para o Rio de Janeiro, segundo o blog de Andréia Sadi, do portal G1.

O presidente e sua equipe discutiram na terça-feira (30) o desenho da pasta, que abrigaria novamente a PF (Polícia Federal). Atualmente, a PF está subordinada ao Ministério da Segurança Pública, coordenado pelo ministro Raul Jungmann.

“Moro é recado claro de moralidade. E, com a PF na Justiça, sob seu comando, é a garantia de que a Operação Lava-Jato vai continuar”, disse ao blog o advogado Gustavo Bebianno, um dos principais conselheiros do presidente eleito.

Bebianno disse que ainda faltavam detalhes para definir o desenho do Ministério da Justiça- mas que uma das ideias seria incorporar a pasta de Direitos Humanos à pasta, transformando-a em secretaria.

O vice-presidente eleito, general Mourão, disse que a “lógica” é a Polícia Federal ficar no Ministério da Justiça.

Em nota divulgada na terça, Sérgio Moro disse que iria refletir sobre o convite. Ele é o juiz responsável pela Operação Lava-Jato na primeira instância.

“Sobre a menção pública pelo Sr. Presidente eleito ao meu nome para compor o Supremo Tribunal Federal quando houver vaga ou para ser indicado para Ministro da Justiça em sua gestão, apenas tenho a dizer publicamente que fico honrado com a lembrança. Caso efetivado oportunamente o convite, será objeto de ponderada discussão e reflexão”, diz a nota divulgada pela Justiça Federal do Paraná.

“Eu costumo dizer que é um homem que perdeu sua liberdade no combate à corrupção. Ele não pode mais ir à padaria sozinho ou ir passear com a família no shopping sem ter aparato de segurança ao lado. É um homem que tem que ter o trabalho reconhecido”, disse Bolsonaro em entrevista recente.

Bolsonaro deve anunciar nos próximos dias os nomes de sua equipe ministerial. Nesta terça, Onyx Lorenzoni, futuro ministro da Casa Civil, falou que a Esplanada terá cerca de 15 ministérios.

Bolsonaro também pretende ir a Brasília na próxima semana para se encontrar com o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli.

