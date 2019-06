O ministro da Justiça, Sérgio Moro, decidiu seguir conselho do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e comparecer espontaneamente a uma comissão da Casa para falar sobre as mensagens trocadas entre ele e o procurador Deltan Dallagnol. O depoimento irá ocorrer na próxima quarta-feira, dia 19. Alcolumbre foi aconselhado a agir para afastar a crise do Congresso.

