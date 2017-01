Morre a atriz Vida Alves, 88 anos, protagonista do primeiro beijo da TV brasileira

Faleceu na noite dessa terça-feira, em São Paulo, a atriz e escritora Vida Alves, uma das pioneiras da televisão no Brasil. Ela tinha 88 anos e foi vítima de falência múltipla dos órgãos.

A artista entrou para a história da teledramaturgia nacional ao protagonizar o primeiro beijo da TV brasileira, na novela “Sua vida me pertence” (1951), na emissora Tupi, ao lado do colega e diretor Walter Forster. Ela também estrelou com a atriz Georgia Gomide o primeiro “beijo gay” da telinha nacional, em “A Calúnia” (1963).

Vida nasceu em Itanhandu (MG) em 15 de abril de 1928 e é avó da cantora Tiê. A sua trajetória foi contada na biografia “Vida Alves – Sem medo de viver” (2013), de Nelson Natalino. Ela se dedicava à ONG Pró-TV, que busca preservar a memória da televisão brasileira.