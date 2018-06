Morreu, na última quarta (6) a desembargadora Ana Maria Nedel Scalzilli, do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul). Ela sofria de um enfisema pulmonar. O velório aconteceu na tarde de quinta-feira (7), no Crematório Metropolitano de Porto Alegre. O presidente do TJ-RS, desembargador Carlos Eduardo Zietlow Duro, lamentou o ocorrido.

