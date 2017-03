Morre adolescente baleado pelo sogro em Pantano Grande

Morreu na noite desse domingo (27), no Hospital Regional do Vale do Rio do Pardo, o adolescente de 16 anos baleado pelo sogro em Pantano Grande. Wesley da Silva Barbosa foi uma das vítimas de Antonio Oliveira, de 39 anos.

Oliveira também atirou na esposa, e nos filhos, de 13 e 15 anos, na manhã de de domingo, quando toda a família estava dormindo. Os três sobreviventes seguem internados no hospital, em estado estável. Após o ataque, o agressor cometeu suicídio. A polícia ainda não sabe os motivos do crime.

A escola onde no adolescente estudava decretou luto e dispensou os alunos nesta segunda-feira. No Facebook, a instituição publicou uma foto de Barbosae lamentou o fato:

“A escola horrorizada com os últimos acontecimentos e com imenso pesar lamenta o falecimento precoce do nosso querido aluno Wesley Barbosa, e deseja força e fé a família. E comunica a comunidade escolar que não haverá aula amanhã [hoje] dia (28/11/16).”

Comentários