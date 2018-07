Morre, aos 101 anos, Nancy Sinatra, a primeira mulher de Frank Sinatra

Nancy Sinatra, a primeira mulher do cantor Frank Sinatra, morreu na sexta-feira aos 101 anos. “Minha mãe faleceu em paz esta noite”, disse a filha, também chamada Nancy Sinatra, em seu Twitter. “Ela foi uma bênção e a luz da minha vida”, declarou.

Sua morte ocorreu exatamente 20 anos depois da morte de Sinatra, que morreu de um ataque cardíaco em 1998, aos 82 anos, e dois anos depois de seu filho, Frank Jr, que também morreu de problema no coração. Sinatra teve depois de Nancy outras três esposas.

Nancy Barbato e Frank Sinatra começaram a namorar quando eram adolescentes. Eles se casaram em 1939 em uma igreja em Nova Jersey, e como presente de casamento ele dedicou a ela a música “Our Love”.

Depois do casamento, eles moraram em um apartamento na cidade. Nancy Sinatra trabalhou como secretária enquanto seu marido tentava iniciar sua carreira musical como garçom e cantor em um restaurante local. Nos anos 1940, quando Frank Sinatra começou a fazer sucesso, o casal se mudou para Los Angeles.

O casal teve três filhos e Frank Sinatra ganhou fama e fortuna com contratos com gravadoras, filmes e casos extraconjugais que chegaram às manchetes em revistas de fofocas antes do casamento terminar em 1951.

Nancy deixou Sinatra após saber do caso dele com a atriz Ava Gardner. Semanas após o divórcio, Sinatra se casou com Ava, enquanto Nancy passou a criar os três filhos do casal: Nancy, Frank Jr. e Tina.

Depois que as fofocas sobre o divórcio e o casamento de Gardner cessaram, Nancy Sinatra se dedicou à família e aos seus amigos, se retirando dos holofotes.

Segundo a filha Nancy Sinatra, o divórcio foi difícil para a mãe. “Eu a ouvia chorando baixinho à noite enquanto dormia. Às vezes eu ia até ela e simplesmente colocava meus braços ao redor dela”.

Como parte do acordo de divórcio, Nancy obteve uma porcentagem da renda do marido, a casa, a guarda dos filhos e um Cadillac.

O segundo casamento de Frank Sinatra não durou muito. Ele se divorciou de Ava Gardner dois anos depois e se casou com Mia Farrow e depois com Barbara Marx.

Nos últimos anos, a primeira mulher de Sinatra se tornaria conhecida como Nancy Sr, especialmente após a filha Nancy se tornar uma cantora famosa da década de 1960, com o “These Boots Made for Walking” e outras canções de sucesso.

Ela também manteve a amizade com o ex-marido, que fazia pedidos ao longo dos anos por massas e outros pratos de comida italiana que ela era conhecida por ser uma especialista. Nancy nunca se casou novamente.

“Não há amargura, apenas grande respeito e afeição entre Sinatra e sua primeira esposa”, escreveu Gay Talese escreveu em 1966. Segundo ele, Sinatra era bem vindo na casa de Nancy e chegava em horários estranhos, onde ligava a lareira, deitava-se no sofá e adormecia.

