Morre aos 111 anos o linguista e dissidente que revolucionou o mandarim

O linguista e dissidente Zhou Youguang, pai do “pinyin” – a escrita latinizada do chinês agora universal – e feroz crítico do regime comunista, morreu aos 111 anos em Pequim (China). Zhou morreu em sua casa um dia depois de comemorar o seu 111º aniversário.

Ele é conhecido como o principal criador de um sistema de transcrição dos caracteres do mandarim chinês para alfabeto latino introduzido na década de 1950 na República Popular e que se impôs no mundo inteiro. O “pinyin” desempenhou um papel crucial na difusão do mandarim e na redução do analfabetismo na China, e foi essencial para integrar a escrita chinesa às interfaces da informática.

Youguang publicou uma dúzia de livros que foram submetidos a cortes significativos da censura chinesa. Defendia com especial virulência a ideia de que as reformas econômicas introduzidas por Deng Xiaoping na década de 1980 eram inúteis sem mudança política.

Comentários