Morre, aos 54 anos, o técnico Beto Campos, que foi campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo em 2017

Morreu na madrugada desta segunda-feira (23), aos 54 anos, o técnico de futebol Beto Campos, que foi campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo em 2017.

Ele faleceu em casa, em Santa Cruz do Sul, após sofrer um infarto. O velório terá início nesta manhã e o sepultamento deverá ser em São Borja, cidade em que ele nasceu.

Em 2017, o Novo Hamburgo surpreendeu o Rio Grande do Sul ao conquistar o Campeonato Gaúcho. Na fase final, a equipe treinada por Beto Campos eliminou o Grêmio e derrotou o Inter na decisão da competição por pênaltis.

A partida do campeão

O Internacional e Novo Hamburgo disputaram o título de Campeão Gaúcho de 2017 no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A partida terminou em 1 x 1 no tempo normal, gols de Ernando, contra, ainda no 1° tempo, e de Dourado, aos 3 minutos do segundo. Com o empate, o jogo foi para os pênaltis.

D’Alessandro e Victor Cuesta desperdiçaram seus pênaltis, assim como Léo, do Novo Hamburgo. João Paulo e Júlio Santos converteram, assim como William, do Inter. Matheus defendeu o chute de Nico López. Pablo encerrou o assunto acertando o gol. Não era mais possível superar a equipe, que fechou Novo Hamburgo (3)1×1(1) Internacional nos pênaltis.

O Novo Hamburgo havia feito uma grande campanha no torneio, sendo líder isolado da primeira fase do campeonato e eliminando São José e Grêmio nas quartas e semifinais, respectivamente. Para o Inter, a vitória significaria o heptacampeonato estadual.

O primeiro jogo da final, disputado no Beira-Rio, também terminou empatado, em 2 a 2, e qualquer empate levaria a decisão para os pênaltis – e a situação dos goleiros do Inter era atípica, após seus três goleiros se lesionarem e Danilo precisar jogar a final “no sacrifício”.

“Não fiz uma defesa durante a partida, mas o Novo Hamburgo é campeão com méritos”, disse Danilo Fernandes, na época. A equipe de Novo Hamburgo vence o Campeonato Gaúcho após 17 anos sem que um time do interior fosse campeão. A campanha teve apenas duas derrotas e levou à conquista inédita.

