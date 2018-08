Morre, aos 61 anos, Otavio Frias Filho, diretor de redação do jornal Folha de S.Paulo

Otavio Frias Filho, diretor de redação da Folha de S.Paulo, morreu nesta terça-feira (21), aos 61 anos, em São Paulo. Otavio estava internado no Hospital Sírio Libanês, no Centro da capital, e lutava contra um tumor no pâncreas desde 2017. O jornalista dirigia a redação do jornal Folha de S.Paulo desde 1984.

Casado com Fernanda Diamant, editora da revista “Quatro Cinco Um”, deixa duas filhas, Miranda e Emília, e os irmãos Luiz, Maria Cristina e Maria Helena. Primeiro filho de Dagmar Frias de Oliveira e de Octavio Frias de Oliveira, empresário que comprou em 1962 a Folha de S.Paulo, Frias Filho nasceu em São Paulo no dia 7 de junho de 1957. Ele estudou direito e ciências sociais. Assumiu a direção de redação aos 26 anos, criou o Projeto Folha, o Manual de Redação e a função de ombudsman, entre outros feitos.

Repercussão

O presidente Michel Temer disse que, sob a direção de Otavio, a Folha “tornou-se palco dos grandes debates intelectuais do País”.

A Prefeitura de São Paulo, em nota, disse que Otavio “prestou um grande serviço à cidade”. “A Prefeitura de São lamenta a morte do jornalista e escritor Otavio Frias Filho e se solidariza com sua família, amigos e leitores. Como diretor de redação da Folha de S.Paulo, por mais de 30 anos, foi um dos grandes responsáveis pela modernização do jornalismo brasileiro a partir dos anos 1980. À frente do jornal, formou gerações de jornalistas e comunicadores. Prestou grande serviço a São Paulo”.

