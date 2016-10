Morre, aos 72 anos, Orival Pessini, o criador dos personagens Fofão e Patropi

Morreu, na madrugada desta sexta-feira (14), em São Paulo, Orival Pessini, criador do Fofão e do Patropi. O ator e humorista de 72 anos tinha câncer no baço e estava internado no Hospital São Luiz.

Álvaro Gomes, empresário do ator, afirmou, por meio do Facebook, que Pessini faleceu às 4h. “Uma pessoa que trouxe alegria a varias gerações com seu humor adulto ou para as crianças com o Fofão”, disse.

O Fofão foi criado em 1983 para o programa Balão Mágico, da TV Globo. O personagem atrapalhado com enormes bochechas, nascido no planeta fictício Fofolândia, tornou-se um dos mais populares personagens infantis dos anos 1980.

Em 1986, Pessini migrou para a Rede Bandeirantes, onde estreou um programa inteiramente dedicado ao monstrinho. O “TV Fofão” ficou no ar até 1989. Antes do fim da atração, criou outro personagem de sucesso, o Patropi, para o programa Praça Brasil. Um típico hippie universitário, o personagem tornou famosos bordões como “Sei lá, entende?!” e “Sem crise, meu!”.

Como Patropi, participou ainda de A Praça É Nossa e Escolinha do Gugu, ambos do SBT; Escolinha do Professor Raimundo (Globo) e Escolinha do Barulho (Record).