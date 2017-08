Morre, aos 74 anos, Tobe Hooper, diretor dos filmes de terror “Poltergeist” e “O Massacre da Serra Elétrica”

O diretor de cinema Tobe Hooper, famoso pelos filmes de terror “Poltergeist” e “O Massacre da Serra Elétrica”, morreu no sábado (26), na Califórnia (EUA), aos 74 anos. A causa da morte não foi revelada.

Nascido em Austin, no Texas, ele era professor universitário e produtor de documentários antes de fazer sucesso, em 1974, ao dirigir “O Massacre da Serra Elétrica”, um dos filmes de terror mais influentes do gênero. O longa foi banido em vários países por sua extrema violência, mas, mesmo assim, tornou-se uma das produções americanas independentes mais rentáveis nos anos 1970.

O longa inspirado no caso real do assassino canibal em série Ed Gein, que mutilava suas vítimas cortando seus membros e ainda fazia máscaras com a pele dos cadáveres. Com as censuras pelo mundo, a publicidade em torno do filme aumentou e fez dele um cult. Hooper é considerado por muitos o pai do gênero slasher por causa desse seu grande clássico do terror. Hooper também dirigiu a sequência do filme, em 1986, que teve uma abordagem mais suave.

Em 1982, Hooper dirigiu outro grande sucesso, “Poltergeist – O Fenômeno”, filme escrito e produzido por Steven Spielberg. No longa, acontecimentos estranhos e assustadores cercam uma família da Califórnia. Fantasmas começam a se comunicar com os moradores de uma casa através de um aparelho de TV. Os espíritos parecem amigáveis no começo, mas tornam-se ameaçadores inesperadamente quando a filha do casal desaparece. Os pais procuram a ajuda de parapsicólogos e exorcistas para recuperar a menina.

Hooper também dirigiu filmes como “Pague para Entrar, Reze para Sair” (1981) e “Invasores de Marte” (1986). Na TV, dirigiu episódios das séries “Histórias Maravilhosas” (1987), “A Hora do Pesadelo – O Terror de Freddie Krugger” (1988) e “Taken” (2002).

Confira os longas do diretor:

1969 – Eggshells

1974 – O Massacre da Serra Elétrica

1977 – Eaten Alive

1979 – Os Vampiros de Salém

1981 – Pague para Entrar, Reze para Sair

1982 – Poltergeist – O Fenômeno

1985 – Força Sinistra

1986 – Invasores de Marte

1986 – O Massacre da Serra Elétrica 2

1990 – Combustão Espontânea

1990 – A Morte Veste Vermelho

1991 – Haunted Lives: True Ghost Stories

1993 – Noites de Terror

1993 – Trilogia do Terror

1995 – Mangler, O Grito de Terror

1999 – Apartamento 17

2000 – Crocodilo

2002 – Shadow Realm

2005 – Noites de Terror

2006 – Mortuária

2012 – Djinn

Romero

Em julho, o cinema mundial perdeu outro grande nome do gênero de terror. Morreu George Romero, conhecido por filmes de zumbis como “A Noite dos Mortos-Vivos”. Ele lutava contra um câncer de pulmão e tinha 77 anos.

