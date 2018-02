Morre aos 74 Dennis Edwards, ex-vocalista da banda The Temptations

O cantor Dennis Edwards, que fez parte do grupo americano The Temptations durante mais de uma década e interpretou o sucesso “Papa Was a Rolling Stone”, morreu na quinta-feira (1), informou à agência de notícias AFP uma fonte próxima ao artista.

A agência 21st Century Artists, que representava o músico, não deu detalhes sobre a morte. Segundo vários meios americanos, Edwards estava em Chicago, onde morava. O artista, que completaria 75 anos neste sábado (3), se juntou em 1968 ao The Temptations, um dos grupos emblemáticos lançados pelo empresário Berry Gordy e sua gravadora Motown.

Nascido no Alabama, onde começou a cantar em corais de gospel, substituiu David Ruffin, que havia impulsado o grupo ao sucesso com o hit “My Girl”. Sua chegada correspondeu a uma evolução do estilo do The Temptations, menos marcado pelo gospel e mais pela música emergente da época, particularmente o funk. A canção mais emblemática desta nova era é “Papa Was a Rolling Stone”, de sete minutos, na versão single, e 12, na versão completa.

Edwards deixou o grupo pela primeira vez em 1977, para tentar uma carreira solo, mas depois teve várias passagens pela banda, a última de 1987 a 1989. Otis Williams, um dos membros fundadores do grupo, disse que ficou “muito triste” com a notícia da morte do seu “irmão”. “Somos conscientes da sua extraordinária contribuição ao legado de The Temptations.”

