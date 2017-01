Morre, aos 81 anos, o jornalista e ex-deputado Adroaldo Streck

O jornalista, advogado e e ex-deputado gaúcho Adroaldo Streck morreu, na noite desta quarta-feira (11), em Porto Alegre. Aos 81 anos, ele estava internado desde o dia 3 de novembro do ano passado no Hospital Mãe de Deus. A causa da morte não foi confirmada.

Ex-colunista do jornal O Sul e autor do livro “Dívidas de Gratidão”, Streck teve passagens por veículos como Rádio Cachoeira, Rádio e TV Guaíba, Rádio Pampa e jornal Correio do Povo. Ele foi eleito deputado federal constituinte pelo PDT em 1987 e seguiu na carreira política até 2003.

Natural de Cachoeira do Sul, Streck deixa a esposa Irene de Morais Streck, dois filhos, Adroaldo e Paulo, e o neto, Martin. O corpo do comunicador está sendo velado nesta quinta-feira (12) no Crematório Metropolitano de Porto Alegre. A cerimônia de cremação ocorre às 15h.

Comentários