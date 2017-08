Morre, aos 81 anos, o sambista Wilson das Neves

O sambista Wilson das Neves morreu, na noite de sábado (26), aos 81 anos, no Rio de Janeiro. Ele lutava contra um câncer e estava internado em um hospital na Ilha do Governador. Conhecido e saudado no meio artístico pelo bordão “ô sorte”, Das Neves era baterista, instrumentista, compositor e cantor.

“É com grande pesar que comunicamos a todos a partida do nosso grande mestre que foi tocar suas baquetas do outro lado. Ficaremos com as boas lembranças”, diz comunicado postado nas páginas oficiais do sambista no Facebook e no Instagram.

Diversos artistas prestaram homenagem a Wilson das Neves, como Chico Buarque, com quem ele tocava bateria desde 1982, e Zeca Pagodinho, que o chamou de “um dos mais importantes músicos brasileiros”. A escola de samba Império Serrano declarou luto oficial de três dias.

Wilson das Neves nasceu no Rio de Janeiro, começou a carreira profissional aos 18 anos e participou de cerca de 800 discos com grandes nomes da música brasileira, como Elza Soares, Roberto Carlos e Elis Regina. Em 1996, o artista se lançou como cantor com o aclamado álbum “O som sagrado de Wilson das Neves”. Nesse disco, Das Neves apresentou “O samba é meu dom” – parceria com Paulo César Pinheiro que se tornou um clássico com o passar dos anos – e gravou com Chico Buarque, parceiro e convidado da música “Grande hotel”.