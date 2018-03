Morre, aos 91 anos, o estilista francês Hubert de Givenchy, um dos maiores nomes da alta-costura

Hubert de Givenchy, um dos maiores nomes da alta-costura mundial, morreu no sábado (10), segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (12). De acordo com um comunicado oficial do designer Philippe Venet, companheiro de Hubert, o estilista francês faleceu enquanto dormia.

“O senhor De Givenchy faleceu enquanto dormia no sábado, 10 de março de 2018. Seus sobrinhos e sobrinhas compartilham de sua dor”, diz o comunicado. Clare Waight Keller, atual diretora artística da marca, confirmou a informação da morte de Givenchy.

Autor da frase “o vestido deve seguir o corpo de uma mulher, e não o corpo seguir a forma do vestido”, o estilista criou roupas para a atriz Audrey Hepburn, imortalizadas em filmes como “Bonequinha de Luxo”, “Cinderela em Paris” e “Sabrina”. A atriz também foi amiga íntima de Givenchy. Ele também criou vários perfumes, com destaque para Amarige, Organza Eau de Parfum, Organza First Light e So Givenchy. Aposentado desde 1995, no ano seguinte o também britânico Alexander McQueen entrou como sucessor na marca e desde 2001 Julien Macdonald foi nomeado diretor artístico. Carreira