Morre aos 95 anos Robert Mugabe, ex-presidente do Zimbábue

O ex-presidente e líder da independência do Zimbábue Robert Mugabe morreu nesta sexta-feira (6) aos 95 anos, quase dois anos após renunciar ao cargo que ocupou durante 37 anos. O anúncio da morte foi feito pelo sucessor de Mugabe, Emmerson Mnangagwa. “É com profundo pesar que anuncio a morte do pai fundador e ex-presidente do Zimbábue, o comandante Robert Mugabe”, disse Mnangagwa em seu perfil no Twitter.

O atual presidente, antigo braço direito de Mugabe, disse que o ex-líder era “um ícone da libertação, um pan-africanista que dedicou a sua vida à emancipação e ao empoderamento do seu povo. A sua contribuição para a história da nossa nação e do nosso continente nunca será esquecida. Que sua alma descanse em paz eterna”, acrescentou.

Mugabe morreu em um hospital em Singapura, onde recebia tratamento havia pelo menos cinco meses. Segundo informações da imprensa local, ele estava acompanhado da família e da esposa, Grace. Em novembro do ano passado, Mnangagwa anunciou que seu antecessor não conseguia mais andar, mas não esclareceu qual era problema de saúde do ex-presidente.

Quem foi Rober Mugabe

Mugabe nasceu em 21 de fevereiro de 1924. Na década de 1970, ele liderou uma guerrilha contra o domínio britânico no país. Em 1979, a então primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, anunciou que o Reino Unido reconheceria oficialmente a independência da Rodésia, o nome do país durante o período colonial.

Mugabe foi eleito como primeiro-ministro no ano seguinte e, em 1987, como presidente, governando o país durante 37 anos, antes de perder poder e sofrer um golpe de Estado em novembro de 2017.

