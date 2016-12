Morre aos 96 anos Henry Heimlich, criador da famosa “manobra” mÃ©dica

Henry Heimlich, o médico que desenvolveu uma técnica para desbloquear as vias aéreas que salvou milhares de vítimas de sufocamento, morreu nesse sábado (17), aos 96 anos, nos Estados Unidos.

Ele estava internado no Christ Hospital, em Cincinnati, devido a um ataque cardíaco que sofreu na última segunda-feira (12), disse sua família em um comunicado. Um cirurgião torácico, que muitas vezes rivalizava com a comunidade médica estabelecida, Heimlich disse que a manobra que recebeu seu nome salvou mais de cem mil vidas.

Ele afirmou ter usado ele mesmo em maio passado em outro residente da casa de repouso de Cincinnati, onde morava. “Isso me fez apreciar o quão maravilhoso foi ser capaz de salvar todas aquelas vidas”, disse ele uma vez ao Cincinnati Enquirer.

Heimlich desenvolveu a técnica inovadora em 1974 depois de ler sobre a alta taxa de mortes em restaurantes que foram atribuídas a ataques cardíacos, mas mais tarde descobertas tendo o sufocamento por alimentos como a causa.

Manobra

Uma pessoa comum pode ser um herói com a “Manobra de Heimlich” – não requer nenhum equipamento, nenhuma grande força e apenas treinamento mínimo. A sabedoria popular na época pedia repetidamente tapa nas costas da pessoa lutando com uma obstrução da passagem para os pulmões.

Mas Heimlich, que estava então no Hospital Judaico em Cincinnati, acreditava que os tapas nas costas poderiam forçar o bloqueio mais profundo. Para provar seu método, ele pegou cães anestesiados de laboratório, bloqueou suas vias aéreas com pedaços de carne presos a cordas em caso de emergência, e desenvolveu uma técnica que tornaria seu nome conhecido no mundo todo.

Heimlich escreveu sobre sua descoberta para uma revista médica e começou a se espalhar devido à cobertura da mídia. Um homem no Estado de Washington que veio ao resgate de um vizinho foi creditado como sendo a primeira pessoa a usar a Manobra de Heimlich pouco depois de ler uma reportagem do jornal sobre o assunto. O médico carismático também ativamente promoveu a técnica, incluindo aparições em programas de televisão.

Comentários